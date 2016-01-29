《汇市简讯》美元指数亚洲时段限于窄幅区间，技术面呈中性

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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0246GMT * 美元指数亚洲早盘在窄幅区间波动，开盘跌0.3%，欧元在海外市场 反弹 * 本月美元指数或录得温和涨幅 * E-迷你标普500指数期货小升0.1%，美国原油涨0.9%，日经指数跌0 .2%，沪综指上扬1.2%，除日本外亚洲股市涨0.2% * 动能研究显示，5、10和20日移动均线形成波峰 * 技术面呈中性，收盘应守住20日波林格区间底部98.32 * 技术图： ttp://reut.rs/1Vuzyt7 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 张涛)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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