版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 29日 星期五 10:58 BJT

《汇市简讯》美元指数亚洲时段限于窄幅区间，技术面呈中性

0246GMT
    
    * 美元指数亚洲早盘在窄幅区间波动，开盘跌0.3%，欧元在海外市场
反弹
    * 本月美元指数或录得温和涨幅
    * E-迷你标普500指数期货小升0.1%，美国原油涨0.9%，日经指数跌0
.2%，沪综指上扬1.2%，除日本外亚洲股市涨0.2%
    * 动能研究显示，5、10和20日移动均线形成波峰
    * 技术面呈中性，收盘应守住20日波林格区间底部98.32
    * 技术图： ttp://reut.rs/1Vuzyt7
    (完)
          
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导         汇市技术面解析    
    所有外汇新闻        汇率路透调查       
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测    
    指标利率一览      澳元、新西兰元报导    
    英镑报导             台币报导              
    人民币报导           韩元报导              
    南非兰特报导       
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价          
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价             

 (编译 李爽  审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐