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亚洲 | 2016年 1月 29日 星期五 10:59 BJT

台湾债市：10年公债殖利率盘初整理，央行冲销弱令资金情势略缓解

路透台北1月29日 - 台湾指标10年公债 殖利率周五盘初狭幅整理。交易员指出，央行接连两天减发存单共855.5亿台币 ，似乎让紧张的资金情势略见缓解，债市调节卖压也不似昨日，恢复了春节长假前的观望态势。

他们表示，今日主计总处公布第四季GDP衰退幅度略高，市场对央行第一季持续降息的预期也升温，不过此前已大致反映在公债的价格中，因此对于殖利率没有造成影响。

〞都知道(GDP)会差，第一季还是看不到好转迹象，不过降息预期已经price in了。〞一位大型证券商交易员说。

另一大型证券商交易主管认为，央行少收存单能否惠及证券商令人怀疑，不过年前交易商进出也少，资金调度压力应该不大。

交易员预估，今日10年公债104/12期殖利率区间在0.99-1.00%，五年公债104/13期 殖利率区间在0.59-0.61%。

本地时间10:15，五年券104/13期未成交；10年券104/12殖利率弹0.02基点至0.9944%，成交11.5亿台币。

最新相关报导链接：

--美国债市：收益率下跌，因数据直指美国经济放缓

--台湾数据：第四季GDP概估为年减0.28%，经济下滑暂有止稳迹象--主计总处 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)

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