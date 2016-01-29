台湾股市：放量收升2.2%至近四周新高，金融股带动指数收复8,000点

路透台北1月29日 - 台湾股市周五放量收升2.2%至近四周新高，并录得连三日上涨。分析师表示，国际油价止跌上涨，带动今天全球股市反弹；台股在金融股及电子股领军下，指数一路攻高并收复8,000点大关。

台湾加权股价指数 收涨2.22%报8,080.60点，此前收盘高点为1月4日的8,114.26点；今日成交初值 为1,111.73亿台币，上交易日修正后为769.51亿。

〞根据我们统计，过去四次总统大选后一个月，台股上涨机率是100%，预估元宵节前指数还是看涨。〞日盛投顾分析师钟国忠说。

他表示，由于美联储升息步代可望放缓，加上今天日本央行意外推出负利率政策，台股随国际股市一路走扬；但明天台股因春节补假正常开市，成为全球唯一有交易的市场，料外资应不会有大动作，预估今天涨多的个股，明天就有获利回吐卖压。

台新投顾分析师黄文清亦称，受国际油价止跌上涨激励，今天国际股市全面走扬，台股在这波最弱势且占指数权重较大的金融股大幅反弹，及苹果概念股大立光 大涨带动下，指数强劲反弹。

但他指出，下周三台股就要农历年封关，料在封关前成交量将萎缩；惟因各利空消息已出尽，春节后台股仍有上涨空间。

今日金融保险类指数 收升4.01%，电子类指数 亦收涨2%。

亚洲股市周五上涨，日圆普跌，因日本央行出人意料地采取负利率政策，这是其迄今为止为刺激长期低迷经济而采取的最大胆举措。