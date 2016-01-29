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亚洲 | 2016年 1月 29日 星期五 11:22 BJT

韩国金融市场：外资卖盘打压韩股走跌，韩元持稳

三星SDS 在近中午时下跌13%，仅略高于纪录低点。三星集团周四宣布，其实际领导人李在熔将出售在三星SDS的2.05%股权套现3,800亿韩元。

下跌股有416家，上涨股有367家。

韩元 早盘几无变动。

韩元兑美元 报1,206.5韩元，较上日收盘涨0.2%。

韩国三年期公债3月合约 下滑0.03点，报109.71。

0212GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,206.5 1,208.5

日圆/韩元 10.1705/761 10.1543

韩国公债期货 * 109.71 109.74

韩国综合股价指数 1,896.49 1,906.94

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 李爽/刘秀红/汪红英；审校 蔡美珍/徐文焰)

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