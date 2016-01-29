韩国金融市场：外资卖盘打压韩股走跌，韩元持稳

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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三星SDS 在近中午时下跌13%，仅略高于纪录低点。三星集团周四宣布，其实际领导人李在熔将出售在三星SDS的2.05%股权套现3,800亿韩元。
下跌股有416家，上涨股有367家。
韩元 早盘几无变动。
韩元兑美元 报1,206.5韩元，较上日收盘涨0.2%。
韩国三年期公债3月合约 下滑0.03点，报109.71。
0212GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,206.5 1,208.5
日圆/韩元 10.1705/761 10.1543
韩国公债期货 * 109.71 109.74
韩国综合股价指数 1,896.49 1,906.94
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 李爽/刘秀红/汪红英；审校 蔡美珍/徐文焰)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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