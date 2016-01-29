中国汇市：人民币早盘小幅盘整，稳定预期渐浓购汇情绪缓和

* 人民币早盘小幅盘整

* 美指走低，中间价小幅调升

* 人民币汇率稳定预期渐浓

* 购汇情绪缓和，机构结汇止盈

路透北京1月29日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅盘整，中间价小幅调升。交易员称，经测算人民币兑一篮子货币的指数已低于100，小幅趋升在情理之中。加上高层维稳态度坚定，市场预期人民币将持稳。

他们并指出，市场预期渐稳，购汇情绪已大为缓和，而一些机构自营盘结汇止盈亦较为积极，推动人民币汇价止跌微升。离岸人民币 亦趋于平稳，波动仅几十个点子。

“在国际市场大动荡没有结束之前，中国市场都会稳定。基于这个观点，投机盘少了，客户购汇也观望了，市场加仓就少了。自营盘和持仓盘卖一点，那（美元）价格就下来了。”一股份行交易员称。

中国总理李克强周四表示，中国有能力保持人民币对一篮子货币基本稳定，将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，并将稳步推进人民币汇率形成机制改革，人民币不存在持续贬值的基础。

中金公司周五发布研报称，2015年中国资本外流严重，中国外汇储备1月份可能下降1,000亿美元左右，政策应谨慎果断应对。

北京时间11:52，人民币兑美元 即期报6.5773元，上日收报6.5755元。今日人民币兑美元中间价 报6.5516元，上日中间价为6.5528元。人民币兑美元即期成交额 为58亿美元，上日半日为48.84亿美元。

全球汇市方面，日圆周五盘初维持守势，日本央行是否会放松政策市场拭目以待；面对令人失望的美国经济数据，美元在两周低点附近。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8805元, 上日尾盘为6.8815元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.625/6.627元, 上一交易日尾盘报6.6171元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5742；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。