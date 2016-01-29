中国汇市：人民币早盘小幅盘整，稳定预期渐浓购汇情绪缓和

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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* 人民币早盘小幅盘整
* 美指走低，中间价小幅调升
* 人民币汇率稳定预期渐浓
* 购汇情绪缓和，机构结汇止盈
路透北京1月29日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅盘整，中间价小幅调升。交易员称，经测算人民币兑一篮子货币的指数已低于100，小幅趋升在情理之中。加上高层维稳态度坚定，市场预期人民币将持稳。
他们并指出，市场预期渐稳，购汇情绪已大为缓和，而一些机构自营盘结汇止盈亦较为积极，推动人民币汇价止跌微升。离岸人民币 亦趋于平稳，波动仅几十个点子。
“在国际市场大动荡没有结束之前，中国市场都会稳定。基于这个观点，投机盘少了，客户购汇也观望了，市场加仓就少了。自营盘和持仓盘卖一点，那（美元）价格就下来了。”一股份行交易员称。
中国总理李克强周四表示，中国有能力保持人民币对一篮子货币基本稳定，将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，并将稳步推进人民币汇率形成机制改革，人民币不存在持续贬值的基础。
中金公司周五发布研报称，2015年中国资本外流严重，中国外汇储备1月份可能下降1,000亿美元左右，政策应谨慎果断应对。
北京时间11:52，人民币兑美元 即期报6.5773元，上日收报6.5755元。今日人民币兑美元中间价 报6.5516元，上日中间价为6.5528元。人民币兑美元即期成交额 为58亿美元，上日半日为48.84亿美元。
全球汇市方面，日圆周五盘初维持守势，日本央行是否会放松政策市场拭目以待；面对令人失望的美国经济数据，美元在两周低点附近。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8805元, 上日尾盘为6.8815元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.625/6.627元, 上一交易日尾盘报6.6171元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5742；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 黄凯)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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