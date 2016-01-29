中国货币市场：利率下行跨年供给充沛，公开市场每日操作改善资金预期

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透上海1月29日 - 中国银行间市场周五早盘主要回购利率趋降，七天、14天品种降幅较明显，交易员称，跨年期限有供大于需之势。春节前后央行公开市场罕见地每日询量和操作，充足保障银行间资金面平稳、抚平波澜，市场对短期流动性看法乐观。
不过交易员提及，相较昨日，货币市场流动性暂未见明显地进一步松动，因预期改善后，市场需求更向成本较低的隔夜品种集中。
“出跨节的比较多，价格相对其他期限有优势；但借隔夜的人多，看起来节前宽松的话肯定还是偏好借隔夜了；下午应该还会更加宽松，”上海一券商交易员表示。
为保持流动性合理充裕，中国央行本周继续加量逆回购操作，单周净投放5,400亿元创近三年新高，并史无前例增加春节前后公开市场操作场次，自周五起至2月19日的工作日均正常开展公开市场操作。央行频频加码的流动性投放姿态，将产生立竿见影的安抚效果，资金面无虞下降准短期难现。
此外，中国央行早间就下周一公开市场操作需求向一级交易商询量。因今日起至2月19日中国央行每个工作日都将正常开展公开市场操作，询量频次亦对应有所增加，由原来的一周两次改为每日询量；央行将提前一天向公开市场一级交易商询量次日的操作品种需求。
中国央行行长助理张晓慧在此前一次内部讲话中提到，央行非常关注保持银行体系流动性总量的合理充裕。即使不用降准，央行也有信心、有能力、有办法、有渠道运用各种货币政策工具，保证银行系统流动性的合理充裕及金融机构对流动性的需求。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.9590 1.9675 -0.85
七天 2.2554 2.3128 -5.74
14天 2.8158 2.9574 -14.16
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.5000 0.6550 +184.50
七天 3.6800 1.7550 +192.50
14天 2.4700 2.6700 -20.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.9800 2.0000 -2.00
七天 2.4000 2.4000 +0.00
14天 2.9500 2.9500 +0.00
Shibor
其中:隔夜 1.9890 1.9920 -0.30
七天 2.3300 2.3620 -3.20
三个月 3.1030 3.1070 -0.40
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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