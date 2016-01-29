《中国企业债发行日程表》--1月29日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 浙江富春 15 7 1/26簿记建档 4.76% AA 1/27-2/1 东北证券 山居集团 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 泸州兴阳 10 7 1/27簿记建档 *4.87% AA 1/28-2/1 华英证券 投资集团 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 上饶市国有资产 11.8 7 1/28簿记建档 *4.65% AA 1/29-2/1 恒泰长财证券 经营公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 六盘水市保障房 22 7 1/28簿记建档 *5.08% AA 1/29-2/1 五矿证券 开发投资公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 平潭综合实验区 15 7 1/28簿记建档 *3.92% AA 1/29-2/2 国开证券 交通投资集团 (第3-7每年末还20%本金/中债信用增进投资公司提供担保) ========================================================================================= 瓦房店沿海 15 7 1/29簿记建档 上限5.00% AA 2/1-2/2 渤海证券 项目开发公司 (第3-7每年末还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 娄底市万宝新区 5 7 1/29簿记建档 上限6.20% AA 2/1-2/2 恒泰长财证券 开发投资公司 (第3-7每年末还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 大连普湾工程 28 7 1/29簿记建档 *上限4.50% AA+ 2/1-2/2 平安证券 项目管理公司 (第3-7每年末还20%本金/发行人承担差额补足义务) ========================================================================================= 贵阳观山湖 15 7 1/27簿记建档 4.87% AA 1/28-2/3 湘财证券 建设投资公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 广州金融控股 10 10 2/1簿记建档 *上限3.80% AAA 2/2-2/4 广发证券 集团城市停车场建设专项债 (第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 江西省铁路 25 15 延期发行 -- AA+ -- 天风证券 投资集团 5 永续 (15年期品种在第五、10年末附发行人调整利率和投资者回售选择权/永续品种为浮息，每五年重置利率) ========================================================================================= 四川阆中名城 10 7 延期发行 -- AA- -- 国信证券 经营投资公司 (第3-7每年末还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) =========================================================================================

以下为申请非公开发行项目收益债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 重庆合川工业 5 4 1/28簿记建档 *5.10% AA 1/29-2/1 华泰联合证券 投资集团 (附第3年末投资者回售选择权) ========================================================================================== 西安投资控股 4 4 1/28簿记建档 *4.60% AA 1/29-2/2 海通证券

(第3年期末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) ========================================================================================= 神木县国有 8 4 推迟发行 -- AA+ -- 银河证券 资产运营 (附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)