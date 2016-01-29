中国债市动态：现券续向暖但收益率跌幅有限，地方债供给忧虑仍限制交投

路透上海1月29日 - 中国银行间债市周五早盘现券续向暖。交易员表示，央行增加公开市场操作频次保障春节期间流动性，进一步提振跨节资金预期，令现券继上日回暖之后延续向好态势，相对而言，短券表现略甚于长券，不过收益率整体跌幅较有限。

他们并指出，春节期间资金面虽暂无忧，但同时也意味着短期降准无望，而债市目前收益率处于低位，对利好因素尚难过分乐观，同时地方债来年供给忧虑等仍限制交投积极性，致收益率继续下行仍缺乏动力，机构持谨慎观望心态居多。

“(长债收益率)基本昨晚到位了,今天短债下了点，也不多，”上海一银行交易员表示，目前央行保证资金面基本无忧，大家多采取缩久期，加杠杆操作策略，对短债青睐有加。

央行本周继续加量逆回购操作，单周净投放5,400亿元创近三年新高，并史无前例增加春节前后公开市场操作场次，自周五起至2月19日的工作日均正常开展公开市场操作。央行频频加码的流动性投放姿态，将产生立竿见影的安抚效果，资金面无虞下降准短期难现。

上述交易员并表示，近期现券一波调整行情中，一级市场始终坚挺，表明资产荒背景下，市场对供给仍能有效承接，但是年后地方债大量供给即将来袭，市场能否消化仍存疑，而且央行公开市场频率大增，更是令降准政策无望，长债目前调整风险还有待继续释放。

“央妈钱管够，那就拿短债放杠杆、吃票息呗，”他称，而长债则要等收益率反弹一波再介入，同时也需关注经济基本面数据进一步走势。

财政部周四表示，地方财政部门应根据资金需求、存量债务到期情况等，按照大致均衡原则发行地方债。对于置换债券，每季发行量原则上控制在当年本地该类债券发行规模上限的30%以内。

中金债券最新报告称，预计2016年置换类债券规模接近6万亿，加上新增赤字的部分，估计全年地方政府债发行6-7万亿，较去年的3.8万亿明显增加。为了减缓发行压力，今年置换类债券可能会在一季度就开始发行。

央行行长助理张晓慧在近期一次内部讲话中提到，央行非常关注保持银行体系流动性总量的合理充裕。即使不用降准，央行也有信心、有能力、有办法、有渠道运用各种货币政策工具，保证银行系统流动性的合理充裕及金融机构对流动性的需求。

剩余期限近3年的国开债150207 最新收益率报价为2.80%/2.73%，上日尾盘为2.84%/2.75%。剩余期限近10年的国开债活跃券150218 最新收益率报价为3.1400%/3.1050%，上日尾盘为3.1500%/3.0500%。