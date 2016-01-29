路透基点：宏亚按揭寻求2亿港元五年期贷款--TRLPC

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透香港1月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港宏亚按揭证券有限公司正在市场上寻求2亿港元(2,600万美元)的五年期贷款。
玉山银行担任该交易牵头行兼簿记行(MLAB)，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码350个基点，平均期限约为3.2年。
受邀参贷银行承贷不低于7,000万港元的，获得综合收益373.43个基点，享有牵头行头衔，前端费为75个基点；承贷额在4,000万至6,900万港元之间的银行，获得综合收益365.62个基点及主办行头衔。
借方将把这笔未偿贷款的8%存放在偿债准备金担保账户中作押。
相关银行1月12日在台北举行了会议。资金将用于该公司的抵押贷款组合融资。(完) (编译 孙国玉；审校 张荻)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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