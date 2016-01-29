路透基点：宏亚按揭寻求2亿港元五年期贷款--TRLPC

路透香港1月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港宏亚按揭证券有限公司正在市场上寻求2亿港元(2,600万美元)的五年期贷款。

玉山银行担任该交易牵头行兼簿记行(MLAB)，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码350个基点，平均期限约为3.2年。

受邀参贷银行承贷不低于7,000万港元的，获得综合收益373.43个基点，享有牵头行头衔，前端费为75个基点；承贷额在4,000万至6,900万港元之间的银行，获得综合收益365.62个基点及主办行头衔。

借方将把这笔未偿贷款的8%存放在偿债准备金担保账户中作押。