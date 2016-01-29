《全球汇市》日圆下滑，因日本央行意外决定实施负利率

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0947 1.0937 +0.09 +0.80 1.0860
美元/日圆 119.36 118.81 +0.46 -0.78 120.30
欧元/日圆 130.68 129.97 +0.55 +0.16 130.47
美元/瑞郎 1.0133 1.0134 -0.01 +1.15 1.0018
英镑/美元 1.4366 1.4357 +0.06 -2.52 1.4738
美元/加元 1.4035 1.4027 +0.06 +1.42 1.3839
美元/离岸人民币 6.6156 6.6135 +0.03 +0.72 6.5680
澳元/美元 0.7087 0.7084 +0.04 -2.58 0.7275
新西兰元/美元 0.6485 0.6478 +0.11 -4.98 0.6825
澳元/日圆 84.620 84.120 +0.59 -3.42 87.620
新西兰元/日圆 77.390 76.960 +0.56 -5.60 81.980
英镑/日圆 171.56 170.60 +0.56 -3.19 177.22
澳元/新西兰元 1.0925 1.0925 +0.00 +2.45 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/张荻/白云/孙茉莉; 审校 张涛/蔡美珍/李爽)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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