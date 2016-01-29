路透基点：海通国际证券重返联贷市场，筹办80亿港元贷款--TRLPC

路透香港1月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，海通国际 证券集团重返联贷市场，筹办80亿港元(10亿美元)三年期贷款。七个月前 ，海通签署了一笔40亿港元三年期子弹式贷款。 中银香港、交通银行香港分行、招商银行香港分行、汇丰银行、工银 亚洲、上海浦东发展银行香港分行、渣打银行香港分行以及永隆银行担任 牵头行兼簿记行。汇丰还担任额度代理行。 贷款分为A和B两部分，A部分为24亿港元子弹式定期贷款，B部分为56 亿港元循环信贷。本案周三进入一般银团阶段。 贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码190个基点。银行受邀按 照比例参贷： 承贷3.5亿港元或以上的银行，取得综合收益205个基点及高级主办行 头衔，其中管理费45个基点；承贷2.5-3.4亿港元者，综合收益200个基点 ，享主办行头衔，费用30个基点；承贷1.5-2.4亿港元者，综合收益195个 基点，享安排行头衔，费用15个基点。 B部分循环贷款动用比例若达50%或以上，则有40个基点的承诺费；若 低于50%，则有50个基点的承诺费。 财务条款包括最低合并有形资产净值达到150亿港元。另外，借款人 的合并债务净额不得超过合并有形资产净值的150%，合并未计利息、税项 、折旧及摊销之利润(EBITDA)不得低于合并融资费用的1.5倍。 贷款将用于2013年5月取得的一笔30亿港元三年期循环信贷的再融资 ，以及用于运营资本。银行回覆期限截止至2月29日，预定3月中旬签约。 汇丰和渣打是2013年贷款案的牵头行兼簿记行，该笔贷款最高综合收 益220个基点，利率较Hibor加码200个基点。 借款人2015年6月完成一笔40亿港元三年期子弹式贷款。牵头行兼簿 记行为中银香港、交通银行香港分行、汇丰、工银亚洲及华侨永亨银行。 贷款最高综合收益210个基点，利率为Hibor加码180个基点。(完) (编译 王兴亚；审校 张荻)