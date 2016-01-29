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亚洲 | 2016年 1月 29日 星期五 14:13 BJT

澳洲股市：收高，周线涨1.8%月线下滑5.5%

路透悉尼1月29日 - 澳洲股市周五震荡收高，涨幅0.6%，此前日本央行意外将指标利率调降至负值 ，而且中国股市反弹 。

澳洲指标股指S&P/ASX 200指数 涨29.34点收报5,005.50点。周四涨0.6%。

银行、能源及电信类股领涨。澳洲联邦银行(CBA) 和澳洲西太平洋银行(Westpac Bank) 均涨逾1%。矿业巨头必和必拓(BHP Billiton) 及力拓 分别涨1.7%和0.5%，Fortescue Metals 跳涨约14%。

指标股指1月累计跌5.5%，创2015年8月以来最大单月跌幅。周线涨1.8%，录得圣诞节以来最大单周涨幅。(完)

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