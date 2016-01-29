澳洲股市：收高，周线涨1.8%月线下滑5.5%

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透悉尼1月29日 - 澳洲股市周五震荡收高，涨幅0.6%，此前日本央行意外将指标利率调降至负值 ，而且中国股市反弹 。
澳洲指标股指S&P/ASX 200指数 涨29.34点收报5,005.50点。周四涨0.6%。
银行、能源及电信类股领涨。澳洲联邦银行(CBA) 和澳洲西太平洋银行(Westpac Bank) 均涨逾1%。矿业巨头必和必拓(BHP Billiton) 及力拓 分别涨1.7%和0.5%，Fortescue Metals 跳涨约14%。
指标股指1月累计跌5.5%，创2015年8月以来最大单月跌幅。周线涨1.8%，录得圣诞节以来最大单周涨幅。(完)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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