全球金市：金价月线料创一年来最大涨幅，因美国数据令人失望

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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CMC Markets驻悉尼首席市场策略师Michael McCarthy称，美联储3月升息看来已“非常不可能”。
“既然美联储表示，他们将观察国际形势及其对美国经济的影响，很明显他们是想等待...现在到3月份根本没有足够的宏观数据可使他们改变当前立场，”McCarthy称。
他并称，随着美元的承压，这应该能给金价带来短线支撑。
0630GMT，现货金 基本持平于每盎司1,114.62美元。
美国2月期金 亦持平于每盎司1,115美元。
现货银 涨0.2%至每盎司14.26美元，远高于周四伦敦白银定盘价13.58美元。
现货铂金 涨0.9%至每盎司868.15美元；现货钯金 涨1.1%至495.15美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧/刘秀红；审校 蔡美珍/龚芳)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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