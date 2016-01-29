全球金市：金价月线料创一年来最大涨幅，因美国数据令人失望

CMC Markets驻悉尼首席市场策略师Michael McCarthy称，美联储3月升息看来已“非常不可能”。

“既然美联储表示，他们将观察国际形势及其对美国经济的影响，很明显他们是想等待...现在到3月份根本没有足够的宏观数据可使他们改变当前立场，”McCarthy称。

他并称，随着美元的承压，这应该能给金价带来短线支撑。

0630GMT，现货金 基本持平于每盎司1,114.62美元。

美国2月期金 亦持平于每盎司1,115美元。

现货银 涨0.2%至每盎司14.26美元，远高于周四伦敦白银定盘价13.58美元。

现货铂金 涨0.9%至每盎司868.15美元；现货钯金 涨1.1%至495.15美元。(完)

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