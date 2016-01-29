版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 29日 星期五 14:51 BJT

台湾债市：10年公债殖利率收低，因日本央行意外采行负利率

* 日本央行意外采取负利率政策，日、美债走多
    * 台湾央行持续降低冲销力道，资金情势缓解
    * 明日104/12期殖利率暂看0.95-1.00%

    路透台北1月29日 - 台湾指标10年公债 殖利率周五收低。交易员指出，因日本央行出人意料
地采取负利率政策，日本指标10年公债殖利率 至纪录低位，美债殖利率于亚洲交易时段亦走低
，带动台债短线气氛转多。
    
    他们并表示，央行接连两天减发存单共855.5亿台币  ，今日大型金融机构恢复
资金拆出与买票，也让紧张的资金情势略见缓解，债市调节卖压因而降低。
    
     〞因为日本央行啊，而且市场流动性不佳，一抓(殖利率)就下去了。〞一位外商银行交易员说。
    
    另一大型票券商交易主管则称，日本央行祭出负利率的意外之举，也让亚洲交易时段的指标美国10年公债
殖利率 下滑，国际债市气氛偏多，但是否只是短期的效应，还待观察。
    
    今日主计总处公布第四季GDP衰退幅度略高，对此，交易商认为，市场对央行第一季持续降息的预期也升
温，不过此前已大致反映在公债的价格中，因此对于殖利率没有造成影响。
        
    〞都知道(GDP)会差，第一季还是看不到好转迹象，不过降息预期已经price in了。〞一位大型证券商交
易员说。
    
    日本央行宣布，决定对金融机构在央行的活期账户实施负0.1%的利率。这个举措令人震惊，旨在防范通缩
思维和缓解全球市场动荡对企业信心造成的冲击。
    
    台湾主计总处周五公布，第四季国内生产总值(GDP)概估为年衰退0.28%，劣于市场预估的衰退0.25%。201
5年全年GDP较上年成长0.85%，为2009年以来最低，当年为衰退1.57%。
    
    交易员预估，明日五年券104/13期 殖利率区间在0.59-0.61%；10年券104/12期殖利率则介于
0.95-1.00%间。     
    
    
     收盘价                   涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                   (基点)                              (亿台币)
 期                                                               
  5  104/13                    +0.00     0.6000%  0.6000-0.6080%       3.5
 10  104/12                    -2.12     0.9730%  0.9700-0.9965%      41.5
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选            
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选                      
  30    104/11                      没有成交
  20    105/02                      没有成交
  10    104/12                       0.9730%
   5    104/13                       0.6000%
   3     105/1                       0.4700%
   2    104/10                       0.0000%
 (完)

 (记者 董永年; 审校  黄凯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐