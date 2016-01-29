台湾债市：10年公债殖利率收低，因日本央行意外采行负利率

* 日本央行意外采取负利率政策，日、美债走多 * 台湾央行持续降低冲销力道，资金情势缓解 * 明日104/12期殖利率暂看0.95-1.00% 路透台北1月29日 - 台湾指标10年公债 殖利率周五收低。交易员指出，因日本央行出人意料 地采取负利率政策，日本指标10年公债殖利率 至纪录低位，美债殖利率于亚洲交易时段亦走低 ，带动台债短线气氛转多。 他们并表示，央行接连两天减发存单共855.5亿台币 ，今日大型金融机构恢复 资金拆出与买票，也让紧张的资金情势略见缓解，债市调节卖压因而降低。 〞因为日本央行啊，而且市场流动性不佳，一抓(殖利率)就下去了。〞一位外商银行交易员说。 另一大型票券商交易主管则称，日本央行祭出负利率的意外之举，也让亚洲交易时段的指标美国10年公债 殖利率 下滑，国际债市气氛偏多，但是否只是短期的效应，还待观察。 今日主计总处公布第四季GDP衰退幅度略高，对此，交易商认为，市场对央行第一季持续降息的预期也升 温，不过此前已大致反映在公债的价格中，因此对于殖利率没有造成影响。 〞都知道(GDP)会差，第一季还是看不到好转迹象，不过降息预期已经price in了。〞一位大型证券商交 易员说。 日本央行宣布，决定对金融机构在央行的活期账户实施负0.1%的利率。这个举措令人震惊，旨在防范通缩 思维和缓解全球市场动荡对企业信心造成的冲击。 台湾主计总处周五公布，第四季国内生产总值(GDP)概估为年衰退0.28%，劣于市场预估的衰退0.25%。201 5年全年GDP较上年成长0.85%，为2009年以来最低，当年为衰退1.57%。 交易员预估，明日五年券104/13期 殖利率区间在0.59-0.61%；10年券104/12期殖利率则介于 0.95-1.00%间。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +0.00 0.6000% 0.6000-0.6080% 3.5 10 104/12 -2.12 0.9730% 0.9700-0.9965% 41.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/02 没有成交 10 104/12 0.9730% 5 104/13 0.6000% 3 105/1 0.4700% 2 104/10 0.0000% (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)