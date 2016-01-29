新兴汇市：马币领涨亚币，受油价上涨及日本央行实施负利率的推动

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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坡元 1.4214 1.4278 +0.45 -0.27 1.4175
台币 33.359 33.743 +1.15 -0.88 33.066
韩元 1199.49 1208.50 +0.75 -2.05 1174.95
泰铢 35.67 35.82 +0.42 +0.98 36.02
菲律宾披索 47.65 47.73 +0.18 -1.56 46.90
印尼卢比 13770.00 13870.00 +0.73 +0.11 13785.00
印度卢比 67.87 68.23 +0.54 -2.53 66.15
马币 4.1350 4.2070 +1.74 +3.75 4.2900
人民币 6.5746 6.5754 +0.01 -1.25 6.4921
(完)
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全部现汇报价 (编译 李婷仪/龚芳/陈宗琦；审校 张荻/白云/蔡美珍)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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