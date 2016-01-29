版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 29日 星期五 15:08 BJT

新兴汇市：马币领涨亚币，受油价上涨及日本央行实施负利率的推动

亚洲 当日 今年以来 2015年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 120.72 118.83 -1.57 -0.35 120.30

坡元 1.4214 1.4278 +0.45 -0.27 1.4175

台币 33.359 33.743 +1.15 -0.88 33.066

韩元 1199.49 1208.50 +0.75 -2.05 1174.95

泰铢 35.67 35.82 +0.42 +0.98 36.02

菲律宾披索 47.65 47.73 +0.18 -1.56 46.90

印尼卢比 13770.00 13870.00 +0.73 +0.11 13785.00

印度卢比 67.87 68.23 +0.54 -2.53 66.15

马币 4.1350 4.2070 +1.74 +3.75 4.2900

人民币 6.5746 6.5754 +0.01 -1.25 6.4921

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 李婷仪/龚芳/陈宗琦；审校 张荻/白云/蔡美珍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐