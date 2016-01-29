《汇市简讯》欧洲盘初：日本央行宽松举措激发风险偏好升温

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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0643GMT
* 美元/日圆涨1.72%，欧元/日圆涨1.42%，欧元/美元跌0.3%，澳元/美元涨0.64%
* 新西兰元/美元涨0.77%，美元/马币跌1.92%，美元/坡元跌0.43%，美元/韩元跌0.77%
* E-迷你标普500指数期货涨0.86%，日经指数涨2.8%，中国沪综指涨3.65%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.83%
* 日本10年期公债收益率报0.10%，美国指标10年期公债收益率报1.95%，西德克萨斯中质油(WTI)涨1.9%，伦敦期铜涨0.71%
* 日本央行实施负利率加大刺激力度，出乎市场意料 (完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 高琦)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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