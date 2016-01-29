日本股市：央行意外宽松之举推动日经指数收高2.8%，房地产类股出彩

今日大盘成交量为41.25亿股，较以往约22亿股的日均成交量超出90%。

今日成交额也劲增至4.3万亿日圆，以往日均成交额为2.5万亿日圆。

日本央行周五加大刺激政策的力度，除了维持大规模的资产购买计划，还宣布将对金融机构存放在央行的资金实施负利率。“如果认为有必要，日本央行将进一步调降负利率。”央行在决策声明中指出。