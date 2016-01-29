日本股市：央行意外宽松之举推动日经指数收高2.8%，房地产类股出彩

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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今日大盘成交量为41.25亿股，较以往约22亿股的日均成交量超出90%。
今日成交额也劲增至4.3万亿日圆，以往日均成交额为2.5万亿日圆。
日本央行周五加大刺激政策的力度，除了维持大规模的资产购买计划，还宣布将对金融机构存放在央行的资金实施负利率。“如果认为有必要，日本央行将进一步调降负利率。”央行在决策声明中指出。
出口类股上涨，丰田汽车 大涨4.6%，本田汽车 上扬 2.7%，日产汽车 劲增7.1%。
东证股价指数 涨2.9%，报1,432.07点。JPX-日经400指数 上涨3.0%，报12,917.43点。(完)
美国股市 .NCN 标准普尔主要分类指数 0#.GSPMAJOR
美股盘前/盘后 XHR/USCN 美股一周展望 .N/OCN
Nasdaq最活跃个股 .AV.O 纽约证交所最活跃个股 .AV.N
Nasdaq涨幅居前个股 .PG.O 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N
Nasdaq跌幅居前个股 .PL.O 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N
美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN
股市新闻 STX-CMN 美股盘中英文报导 STXNEWS/US
欧洲股市报导 .EUCN 日OK本股市报导 .TCN
香港股市报导 .HKCN 中国股市报导 .SSCN
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韩国股市报导 .KSCN 东南亚股市报导 .SOCN
英股富时指数 .FTSE 德股DAX指数 .GDAXI
法股CAC-40指数 .FCHI 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN (编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 高琦)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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