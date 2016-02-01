重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(1月25日-29日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：今年面临的困难仍然很大，但有信心保持中高速增长--总理

中国国务院总理李克强周三指出，今年中国经济发展面临的困难和挑战仍然很大，短期内不会消除，但有信心、有能力保持经济中高速增长，迈向中高端水平。

--中国经济：要扩大有效供给，使供给体系更好适应需求结构变化--习近平

中国国家主席习近平周二称，要从生产领域加强优质供给，减少无效供给，扩大有效供给，提高供给结构适用性和灵活性，提高供给全要素生产率，使供给体系更好适应需求结构变化。

--中国经济：用好金融工具支持工业增效升级,取消不合理收费--国务院

中国国务院常务会议周三决定，用好和创新金融工具，支持工业增效升级。支持银行加快不良贷款处置，惩戒恶意逃废债务行为。继续整顿金融服务乱收费，取消不合理收费项目，降低不合理收费标准。

--中国农业：推进农业供给侧结构性改革，保持农民持续增收--一号文件

新华社周三公布2016年中国中央一号文件，连续13年聚焦“三农”（农业、农村和农民），提出推进农业供给侧结构性改革，加快转变农业发展方式，保持农业稳定发展和农民持续增收。

--中国数据：2015年工业企业利润降2.3%为多年来首见，因内外需不足

中国国家统计局周三公布，2015年规模以上工业企业利润总额比上 年下降2.3%，为多年来首次下降。其中，12月份利润同比下降4.7%，也是年内第二大降幅。

--中国经济：今年全面推开营改增，并将适度调整增值税分享比例--总理

中国国务院总理李克强称，今年将全面推开营改增，加快财税体制改革，进一步显着减轻企业税负，且增值税分享比例要在全面推开营改增后做合理适度调整，引导各地发展优势产业，增强地方财政造血功能。

--中国经济：今年对外投资将保持高速增长，预计增长16%左右--信息中心

中国国家信息中心宏观经济形势课题组的报告预计，2016年虽然面临一系列复杂的国际国内环境，但中国改革力度增强，综合竞争优势提高，利用外资和对外投资仍将保持较快增长，对外投资预计增长16%左右。

--路透调查：中国1月官方制造业PMI料微降至49.6，连续半年处在萎缩区域

路透综合20家分析机构预估中值显示，中国1月官方制造业采购经理人指数(PMI)料小幅回落至49.6，连续第六个月处在荣枯线下方，显示经济仍面临下行压力，政策宽松趋势不改。

--《综述》中国供给侧改革PPP将施展身手，慢工出细活酝酿理念革新

中国经济发展减速提质，地方财政实力今非昔比，政府和社会资本合作项目（PPP）成为公共产品投资的新路径，也是当下加快供给侧改革的应有之义，而推广PPP不单是融资模式的穷则思变，更要求管理理念的革新升级。

--中国反腐：国家统计局局长王保安涉嫌严重违纪接受组织调查--中纪委

中国中央纪委监察部周二公布，国家统计局党组书记、局长王保安涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。 ==========================================================================

【金融】

--中国金融：今年财政赤字率或扩大至3.4%，政府债务负担仍上升--大公国际

中国大公国际资信评估有限公司周三称，2016年中国各级政府债务负担将继续上升，但结构性改革的正面前景将对主权信用起到支撑作用。

--中国金融：今年专项债将市场化发行，且定向发行对象有望增加--财新

中国媒体--财新网周三报导援引知情人士称，2016年专项建设债券将市场化发行，且定向发行对象有望进一步增加，并有可能向市场公开招标发行；该债年内计划每季度发行一批，规模前高后低，邮储银行将按照每批500亿元认购。

--中国保险：去年保险业实现保费收入同比增20%，险资收益同比增46%--保监会

中国保监会表示，2015年保险业实现保费收入同比增长20%，行业去年实现利润同比增长38%。

--中国金融：央行允许境外机构境内人民币结算账户资金可转为定存--消息

四位消息人士表示，中国央行日前已经下发通知，允许人民币NRA账户内资金转为定期存款，利率按中国央行相关规定执行。

--中国金融：银行业风险管理重要性凸显，利润增长率料降至个位数--协会

中国证券报援引中国银行业协会发布的《中国银行家调查报告（2015）》称，约40%的银行家认为其所在银行今后三年的不良资产率将在1%至3%之间，银行业风险管理重要性凸显。同时银行业利润增长也将降至个位数。

--中国金融：银行票据业务风波再起，中信银行确认9.69亿元票据案已立案侦查

中国银行业票据业务风波一波未平一波又起。继中国农业银行39亿票据诈骗案公告已立案侦查后，中信银行又被曝出逾9亿元的票据案。中信银行周四回应称，经核查，涉及风险资金金额为9.69亿元人民币。

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【固定收益】

--《分析》中国央行公开市场操作频率大增，资金无虞降准龙头难开

为保持流动性合理充裕，中国央行本周继续加量逆回购操作，单周净投放5,400亿元创近三年新高，并史无前例增加春节前后公开市场操作场次，自周五起至2月19日的工作日均正常开展公开市场操作。央行频频加码的流动性投放姿态，将产生立竿见影的安抚效果，资金面无虞下降准短期难现。

--中国债市：财政部明确今年地方债发行节奏，提高流动性推进投资主体多元化

中国财政部周四发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

--中国债市：银行间质押式回购匿名点击业务扩容，将新增1个月、3个月品种

中国全国银行间同业拆借中心周四公告称，为推进银行间债券市场质押式回购匿名点击业务(X-Repo)发展，丰富交易品种，满足市场机构不同期限交易需求，将自下周一(2月1日)起新增1个月及3个月匿名点击交易品种。

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【外汇】

--人民币汇率：中国有能力保持人民币对一篮子货币基本稳定--总理

中国总理李克强周四表示，中国有能力保持人民币对一篮子货币基本稳定，将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，并将稳步推进人民币汇率形成机制改革，人民币不存在持续贬值的基础。

--《分析》人民币汇率能走稳多久？

平静的水面下往往是暗潮汹涌。今年初两周人民币超预期波动后，随后是超预期的平稳。人为造成的稳定，波动的压力或只是暂时搁置。监管层成了中国汇市最大的不确定因素。

--《焦点》做空中国的对冲基金盼望“索罗斯时刻”来临

几家宏观对冲基金自去年末以来就带头做空人民币，其中以美国的基金为主。他们预测人民币贬值幅度高达20-50%。这种预言准确与否，未来几周有望见分晓。

--《焦点》投机者称中国1月外储可能减少2,000亿美元，降幅近翻倍

一家做空人民币的西方对冲基金周一表示，中国1月硬通货储备降幅可能扩大近一倍至2,000亿美元左右，令中国当局更有可能允许人民币出现一波更大幅度贬值。

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【证券/行业】

--中国基金：监管层指导多家基金公司暂缓发行QDII新产品--消息

五位消息人士透露，中国监管层近期已经对多家拥有QDII（合格境内机构投资者）资格的基金公司进行指导，让其暂缓发行新的QDII产品。市场人士认为，这是当前管理资金流出大方向下的又一措施，也意味着资本流动管理放在了更重要的位置。

--《焦点》汇率锚松动令A股春季行情失约，私募基金建议蓄势静待底部明晰

A股市场今年未能出现以往每年都有的春季行情，却迎来令人心痛的“大熊”。不少私募基金经理开始反思这个变故的原因，较为统一的观点就是人民币汇率贬值预期。

--《综述》中港股市跌声一片，内地投资人更青睐抄底低估值港股

中国内地和香港股市今年初均遭遇“大熊”厄运而连番暴跌，但相比之下估值较低的香港股市，对于内地投资者似乎更有吸引力。数据显示，不少国内投资者已出手抄底港股。

--中国并购：今年交易数呈两位数增长，科技和金融成高发区--普华永道

国际会计和咨询公司--普华永道周二表示，相当多中国企业存在业务转型需要，且国内流动性相当宽松，大量资金寻找合适项目，因此今年中国并购交易将继续保持两位数以上的增长势头，科技和金融业将成为并购交易高发区。

--中国能源：今年石油需求预计增4.3%，成品油供需盈余扩大--中石油研究

中国石油集团经济技术研究院周二称，中国2016年石油需求预计将增长4.3%，表观消费量达到5.66亿吨，原油净进口预计增长7.3%至3.57亿吨，石油对外依存度上升到62%。

--中国个股：上汽集团预计去年净利同比增约6%，整车销量上升5%

中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周四公布， 预计2015年实现净利润同比将增加6%左右，与去年整车销量5%的增速接近。

--中国个股：中联重科向美国特雷克斯提出收购要约，已获融资支持

中国大型建筑机械生产商--中联重科周三晚间公告确认，其已向美国起重机和建筑机械生产商特雷克斯公司董事会提交了无约束力报价，该项目已上报中国有关部门，并获金融机构融资支持。

--中国个股：海尔并购GE资产方案遭上交所问询，关注整合风险及估值