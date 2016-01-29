版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 29日 星期五 16:12 BJT

台湾货币市场：短率上扬，资金紧俏央行减少冲销因应

* 短率趋升，资金紧俏未明显缓解
    * 大型银行多缺不一
    * 新钱难找票券商疲于调度
    * 央行称将视资金情势发行定存单
    * 债券附买回利率走高

     记者 高洁如
    路透台北1月29日 - 台湾银行间短率周五趋升。交易人士指出，临近月底市场资金紧俏情况没有好转，今
日交割高额的美元债，寿险普遍没钱；而大型银行多缺不一，为市场凭添不确定的变数。展望明日月底最后一
日，交易员普遍保守看待。
    
    资调人士表示，部分大型银行因国库借款交割，今日反手在市场拆入，但也有银行由缺钱变多钱，成为资
金提供者，这显示月底市场资金流动变化既快且大。而央行目前也配合资金情势，近期收受的定存单偏少，以
空出资金予市场调度。
    
     〞我们一定缺的，要钱要到天荒地老，海枯石烂，〞一位大型票券商交易员表示。
    
    他们表示，目前市场的资金情势多缺不一，明天很多银行会因为月底最后一日暂停拆款。但也有少数大型
银行确定可以跨月，资金情势有些分配不均。 
    
    一位不愿具名的央行官员向路透表示，央行会透过不同的管道得到市场资讯，未来定存单的调整会考量市
场整体资金情势。        
    
    交易员也表示，下周二(2月2日)及周五(2月5日)还有二笔国库借款交割，虽然资金放款至国库之后还是在
货币市场中流动，不过在帐上可能会消失数天，对农历年前最后一周的资金运作，是一项紧缩因素。
      
    今日有摩根士丹利和百威英博 二家公司发行美元债，总额高达逾15亿美元。      
     
    因应农历年新钞需求，台湾银行从1月起陆续排定银行提领新钞，根据央行统计，28日的通货发行数已突
破2兆(万亿)490.9亿余台币，较1日约增加2,444.8亿。              
 本地时间15:19                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      33.399                     33.743    
 台湾加权股价指数<.TWII         8,080.60                  7,905.10    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.253%                    0.250%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.230-0.430%               0.210-0.430%
   --一周拆款利率区间           0.230-0.430%               0.230-0.430%
   --三周拆款利率区间          0.410%-0.470%              0.400-0.460%
    
     **利率成交紊乱**
    
    票券商则表示，目前市场新钱很难觅，目前只能等待快中午央行定存单确定之后，银行才会释出短期的拆
款，但就算有资金供给也都是短短1天，明天周六的缺口还是不小。
    
    至于2月1日开始银行可以发放新钞，估计银行周转金就会多一些，交易员表示，希望届时紧俏的情势可以
缓解。
    
    一位票券商交易员说，〞利率很乱，大家有钱就抢(着借)了，根本顾不到利率。〞    
    
    今日大型票券商与银行间承作落点在农历年关前的短票，成交很少。年关后的成交利率则再向上爬升，今
日多在0.42%，上日在0.40%。
    
    集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.408%，上日0.385% 
；上日区间在0.37-0.43%，前日0.35-0.45%；上日成交量93.99亿，前日是78.36亿台币。  
    
     周五有11亿台币定存单到期，发行情况待央行稍晚公布。周六则没有定存单到期。不过周三和周四央行
的定存单已经连续两日少收共800余亿台币。
    
    拆款中心资料 显示，修正后周四的超额准备为991亿台币，累积超额准备为7,829亿台币、加计前期
1%的超额准备为1兆1,073亿台币。
         
       
    **债券RP利率走高**  
        
    债券附买回(RP)市场方面，交易商表示，今日投信少钱，寿险几乎没有资金应，市场资讯紊乱，金融机构
开出0.50%的价位时有所闻。
        
    不过他们也表示，大型银行在拆款、短票和债券RP市场雨露均沾，都有资金进驻，但还是有缺口的券商仍
开高利率收钱。资金紧俏的情况没有好转。至于明天也不敢太乐观。
    
    证券商的公债附买回利率成交区间明显走高至0.40-0.45%，上日在0.37-0.40%；银行端高见0.50%的成交
，上日主要在0.40%；农历年前公司债RP主要成交在0.45-0.50%，上日在0.45-0.46%；年后则多在0.50%，上日
在0.47%。
         
    大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率也再度向上，利率方面不分公债/公司债，跨年利率主要在0
.44-0.45%，上日主要在0.42-0.43%，大区间则0.40-0.55%都有。(完)

 (审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐