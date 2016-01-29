更新版 1-香港房地产：未来三、四年私人住宅供应达8.7万再创新高，楼价压力增

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路透香港1月29日 - 香港运输及房屋局周五发表的数字显示，由于未售货尾单位（已落成但仍未售出的单位）及已批土地项目增加，令未来三至四年可供应的私人住宅按季增1,000个至8.7万个，继续刷新有纪录以来的新高。分析人士认为，供应增加上经济及楼市气氛转差，将对楼价构成压力。

政府数据显示，2015年10-12月私人住宅落成量为3,400个，按季增21.4%；总结全年落成量1.13万个，同比减28%。

第四季私人住宅施工量为2,800个，按季减少两成；货尾单位按季增1,000个至6,000个，建筑中单位按季减1,000个，而已批出土地项目按季增2,000个，令到未来三至四年潜在供应量，由9月末的8.6万个升至12月末的8.7万个。

中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出，新屋现楼货尾按季增加，有迹象显示新屋销售的增长，追不上新屋的新增供应。如果情况持续，新屋现楼货尾数字便会上升。不仅对楼市不利，对整体经济亦有负面影响。

中原地产表示，过去新屋现楼货尾数字最低是4,000个，最高是1.9万个。超过1万个便进入警戒水平，超过1.5万个便是危机水平。

美联物业首席分析师刘嘉辉表示，未来新供应蜂拥而至，料发展商会积极加快推盘，在目前经济及楼市气氛转差之下，加上业主愿意减价出货，相信新盘定价要较二手折让才可抢占购买力。

中原及美联分别预测，2016年落成的私人住宅分别为1.75万个及1.8万个，按年分别大增近五成半至六成，创12年新高。因政府积极卖地建屋，估计往后数年，平均每年的落成量数字都可以维持在2万个上下水平。私人住宅供应趋向稳定，惟新屋需求可能下降。2016年起，香港经济有下行压力，中产家庭有转买为租的倾向，新屋销售将会遇到困难。

为应付市民对住屋需求，香港政府近年积极增加土地供应。政府预计截至3月底止2015/16财年目标供应可建1.9万个住宅单位的土地可望达标。不过，在股市下跌及本地经济增长放缓下，楼价已见顶回落，政府数据显示去年10-11月楼价连续两月下跌。 （完）

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