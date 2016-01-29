路透基点：平潭政府下属实体获得5亿元人民币俱乐部贷款

路透香港1月29日 - 消息人士称，平潭综合实验区国有资产投资集团 有限公司已经获得5亿元人民币(7,600万美元)五年期俱乐部贷款。 牵头行--上海浦东开发银行承贷3亿元人民币，主办行--彰化银行承 贷2亿元人民币。 这是台资银行向内地政府所有投资载体发放贷款的第一例。 贷款协议在12月25日签署，借款人已经提取2亿元人民币贷款。 该贷款的固定年利率为6%，每季度支付利息。30个月宽限期之后，本 金分六期偿还，每六个月偿还一次，偿还比例分别为5%，5%，10%，10%， 35%和35%。 资金将用于开发金井湾商业中心，包括总建筑面积超过558,000平方 米的写字楼群，政府实体和民营公司都将入住。 借款公司投资于房地产、金融、旅游和水处理等行业。该公司注册资 本10.17亿元人民币，总资产114亿元。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)