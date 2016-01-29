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亚洲 | 2016年 1月 29日 星期五 15:51 BJT

金属期市：伦铜周线有望连续第二周收高，中国需求仍可圈可点

她表示，短期来看，由于排定将从中国仓库出货、以及出自LME系统的铜数量已经上扬，铜价因此找到了支撑，这暗示交易商与消费者在中国农历新年前正在囤积库存。

0713 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.8%，报每吨4,568美元，收复上日跌幅。

期铜周线料上涨2.8%，上周也有类似涨幅，这使得年内至今跌幅缩小至3%。

沪铜 收跌0.2%，至每吨35,680元人民币(5,427美元)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 白云/陈宗琦；审校 蔡美珍/龚芳)

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