更新版 1-中国汇市：人民币收盘小跌，稳定预期渐浓购汇情绪缓和节前料仍窄幅整理

* 人民币收盘小跌，中间价则刷新逾三周新高 * 稳定预期渐浓购汇情绪缓和 * 日本央行负利率政策影响料短暂 * 春节前汇价料延续窄幅整理走势 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月29日 - 人民币兑美元即期 周五收盘小跌，而中间价续小升并刷 新逾三周新高。交易员称，管理层维稳人民币态度坚决，市场预期渐稳，购汇情绪已大为缓 和，而一些机构自营盘结汇止盈亦较为积极，春节前汇价料延续当前窄幅整理走势。 他们并指出，午后日本央行意外实行负利率，导致国际美元短暂快速反弹，并一度推低 离岸CNH 至近三周新低；但因中日货币政策相关性较小，日本央行此举影响直接影 响并不大，但全球货币政策宽松仍是主基调，美联储加息预期减弱。 “今天人民币下跌多少还是跟日本央行的负利率政策有关，短期来说国际焦点就不在我 们这了，当然真的说有多少影响嘛，也不见得。”一外资行交易员称。 “在国际市场大动荡没有结束之前，中国市场都会稳定。基于这个观点，投机盘少了， 客户购汇也观望了，市场加仓就少了。自营盘和持仓盘卖一点，那（美元）价格就下来了。 ”一股份行交易员称。 中国总理李克强周四表示，中国有能力保持人民币对一篮子货币基本稳定，将保持人民 币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，并将稳步推进人民币汇率形成机制改革，人民币不存 在持续贬值的基础。 中金公司周五发布研报称，2015年中国资本外流严重，中国外汇储备1月份可能下降1,0 00亿美元左右，政策应谨慎果断应对。 全球汇市方面，日圆周五下跌，此前日本央行宣布，将对金融机构存放央行的部分存款 施行负利率政策，令市场大感震惊。 兴业证券首席宏观分析师王涵则认为，继欧央行释放宽松信号之后，日央行也加大了宽 松力度，在更多地盯住一篮子货币的情况下，人民币兑美元汇率可能会有贬值压力。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.5789 6.5755 -0.05% 中间价 6.5516 6.5528 0.02% 成交额 118.18亿美元 142亿美元 日内波动幅度(pips) 58 日高6.5733 日低6.5791 今年以来升贬幅度 -1.30% 2005年汇改以来升贬幅度 25.80% 一年期美元/人民币掉期 +1,020 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.6234 6.6171 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.8865 6.8815 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5763；交易中心自1月4日 起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参 考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度 和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇 率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价 ，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 黄凯/曾祥进)