《全球汇市》日圆下滑，此前日本央行采取负利率政策震惊市场

日圆普跌，欧元兑日圆 上涨1.2%至131.54日圆，澳元兑日圆 上升2.1%至85.92日圆。

“没错，日本央行宣布负利率政策让市场震惊。但是，我们注意到，这是以5对4的投票结果勉强通过，”新加坡瑞士信贷私人银行和财富管理部门资深汇市策略师Heng Koon How表示。

“不考虑日本央行这次意外放宽政策，日圆汇价仍低估，尤其是这次跌破120之后。日圆这种走势是否能持续还有待观察，”他补充说。

投资者还将关注周五稍晚美国第四季国内生产总值(GDP)数据，预计数据将显示经济放缓。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0903 1.0937 -0.31 +0.40 1.0860

美元/日圆 120.53 118.81 +1.45 +0.19 120.30

欧元/日圆 131.40 129.97 +1.10 +0.71 130.47

美元/瑞郎 1.0176 1.0134 +0.41 +1.58 1.0018

英镑/美元 1.4374 1.4357 +0.12 -2.47 1.4738

美元/加元 1.3984 1.4027 -0.31 +1.05 1.3839

美元/离岸人民币 6.6182 6.6135 +0.07 +0.76 6.5680

澳元/美元 0.7116 0.7084 +0.45 -2.19 0.7275

新西兰元/美元 0.6518 0.6478 +0.62 -4.50 0.6825

欧元/瑞郎 1.1092 1.1089 +0.03 +1.89 1.0886

欧元/英镑 0.7582 0.7616 -0.45 +2.92 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.2731 9.3091 -0.39 +1.12 9.1705

美元/挪威克朗 8.6126 8.6109 +0.02 -2.57 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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