台湾金融：台湾房市景气降温，房价有逾一成下修空间--合库董事长

路透台北1月29日 - 台湾第五大银行--合作金库银行董事长廖灿昌周五指出，随房地合一政策今年正式上路，房市交易将趋冷；该行今年的房贷业务将出现衰退，且因买方观望气氛浓，料在未来二到三年内，房价有一至两成的下修空间。

合作金库银行是合库金控公司 旗下子公司，亦是台湾前两大不动产放款之一。合库银表示，至去年底止该行房屋放款余额逾5,100亿台币，规模仅于土地银行。而据台湾金管会统计，至去年9月底止，合库银的资产总额达2.22兆台币。

〞今年我们的房贷业务不会成长，预估会衰退。〞廖灿昌说。

他表示，今年台湾的房市景气〞比较冷〞，主要是房市在历经逾10年的荣景后，未来将持续温和降温；在买方大都呈趋观望之下，买气低迷，料在未来二到三年内房价将有一至两成的下修空间。

他并指出，央行分别于去年9月及12月两度降息，合计降息幅度达一码(0.25个百分点)；合库银一年盈余因而减少10亿台币；为弭补降息带来盈余缺口，今年将加强财富管理及财务操作的〞双财〞操作策略。