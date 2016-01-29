台湾金融：台湾房市景气降温，房价有逾一成下修空间--合库董事长

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
路透台北1月29日 - 台湾第五大银行--合作金库银行董事长廖灿昌周五指出，随房地合一政策今年正式上路，房市交易将趋冷；该行今年的房贷业务将出现衰退，且因买方观望气氛浓，料在未来二到三年内，房价有一至两成的下修空间。
合作金库银行是合库金控公司 旗下子公司，亦是台湾前两大不动产放款之一。合库银表示，至去年底止该行房屋放款余额逾5,100亿台币，规模仅于土地银行。而据台湾金管会统计，至去年9月底止，合库银的资产总额达2.22兆台币。
〞今年我们的房贷业务不会成长，预估会衰退。〞廖灿昌说。
他表示，今年台湾的房市景气〞比较冷〞，主要是房市在历经逾10年的荣景后，未来将持续温和降温；在买方大都呈趋观望之下，买气低迷，料在未来二到三年内房价将有一至两成的下修空间。
他并指出，央行分别于去年9月及12月两度降息，合计降息幅度达一码(0.25个百分点)；合库银一年盈余因而减少10亿台币；为弭补降息带来盈余缺口，今年将加强财富管理及财务操作的〞双财〞操作策略。
在财富管理部分，他表示，去年该行的财管手续费收入为32亿台币，今年的目标将拉高到40亿；而在财务操作方面，该行董事会已通过将委托外部机构进行财务，预计一季底就会付诸行动，藉此提升财务操作的投报率。(完) (记者 罗两莎；审校 曾祥进)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。