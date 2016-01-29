《汇市简讯》日本央行意外举措后，121.07为美元/日圆重要关注点位

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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0808GMT
* 日本央行意外之举引发日圆抛盘；美元/日圆跳涨至121.49
* 纽约收盘水准与121.07费波纳奇点位的相对关系，对于长期走势至关重要
* 日本央行总裁黑田东彦在决议公布后新闻发布会上的讲话未推动现汇进一步走高
* 纽约盘将有大规模行权价在120和121.00的期权到期，可能成为主导周五走势的因素(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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