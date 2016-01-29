欧洲已公布经济指标--2016/1/29

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.4 r +1.6 r 英国 第四季 +0.5 p +0.4 f +1.9 p 德国 第三季 +0.3 f +0.4 f-@ +1.8 f 法国 第四季 +0.2 p +0.3 f -- 意大利 第三季 +0.2 f +0.2 r +0.8 f 消费者物价指数(CPI) 欧元区(HICP) 1月 -- +0.2 f +0.4 p 英国 12月 +0.1 持平 +0.2 德国 1月 -0.8 p -0.1 f +0.5 p 法国(HICP) 1月 -- -- +0.4 p 意大利(HICP) 12月 -0.1 f -0.1 f +0.1 f 生产者物价指数(PPI) 欧元区 11月 -0.2 -0.3 r -3.2 英国 11月 -0.2 -0.1 r -1.5 德国 12月 -0.5 -0.2 -2.3 法国 12月 -1.2 +0.1 -2.8 意大利 12月 -0.7 -0.4 r -3.3 失业率 当月(季)% 上月(季)% 欧元区 11月 10.5 10.7 英国 9-11月 5.1 5.4 德国 12月 6.3 @ 6.3 @ 法国 第三季 10.6 10.4 r 意大利 11月 11.3 11.5 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
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路透1月19日 - 纽约梅隆银行 周四公布，第四季获利增长29.0 4%，因支出下降和净利率营收上升。总营收上升1.75%，至37.9亿美元， 但不及分析师预期的38.5亿美元。 纽约梅隆银行周四盘初下跌2.8%，报44.94美元。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。