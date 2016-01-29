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市场报道 | 2016年 1月 29日 星期五 16:44 BJT

全球贵金属：1月28日SPDR黄金持仓不变，iShares白银持仓减少0.37%

路透1月29日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust
 周四黄金持仓量持平于上日；同期全球最大白银ETF--iShares Silv
er Trust 白银持仓量减少0.37%。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)     日期     持仓量(盎司)     日期  
         变动   增减
    SPDR       21,516,385.4   1月28日    21,516,385.4    1月27日
          0.0   0.00%
    iShares   309,510,750.7   1月28日   310,653,669.1    1月27日
 -1,142,918.4  -0.37%  (完)
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
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    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 陈宗琦；审校 孙茉莉)

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