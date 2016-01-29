欧元债市：德债收益率触及九个月最低，因日本央行意外实施负利率

标题新闻：意大利金融市场监管机构Consob主席称如流动性足够，西雅那银行国有化后最好保持上市
Consob为意大利全国公司及证券交易委员会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
欧元区公债收益率跌幅在3-6个基点不等，德国两年期公债收益率 改写新低，达负0.471%。
“日本央行意外祭出负利率，令关于欧洲央行的传言甚嚣尘上，”德国商业银行分析师在报告中指出。
分析师们指出，日央行的意外之举突显全球主要央行有意采取行动拉抬通胀预期，保护自国经济免于遭受今年初以来搅动市场的不安情绪影响。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘秀红/龚芳; 审校 蔡美珍/白云)
Consob为意大利全国公司及证券交易委员会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。