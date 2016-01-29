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债券 | 2016年 1月 29日 星期五 16:49 BJT

欧元债市：德债收益率触及九个月最低，因日本央行意外实施负利率

欧元区公债收益率跌幅在3-6个基点不等，德国两年期公债收益率 改写新低，达负0.471%。

“日本央行意外祭出负利率，令关于欧洲央行的传言甚嚣尘上，”德国商业银行分析师在报告中指出。

分析师们指出，日央行的意外之举突显全球主要央行有意采取行动拉抬通胀预期，保护自国经济免于遭受今年初以来搅动市场的不安情绪影响。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘秀红/龚芳; 审校 蔡美珍/白云)

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