欧元债市：德债收益率触及九个月最低，因日本央行意外实施负利率

欧元区公债收益率跌幅在3-6个基点不等，德国两年期公债收益率 改写新低，达负0.471%。

“日本央行意外祭出负利率，令关于欧洲央行的传言甚嚣尘上，”德国商业银行分析师在报告中指出。

分析师们指出，日央行的意外之举突显全球主要央行有意采取行动拉抬通胀预期，保护自国经济免于遭受今年初以来搅动市场的不安情绪影响。(完)