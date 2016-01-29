版本:
中国
市场报道 | 2016年 1月 29日 星期五 18:54 BJT

投行观点：高盛将雅培制药目标股价从44美元调降至40美元，评等中性

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐