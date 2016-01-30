台湾货币市场：1月30日及本提存期资金预期变化一览表

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
路透台北1月30日 - 台湾货币市场周六和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行未有存单到期。 **紧缩因素： --央行可能发行存单。 -------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 1兆(万亿)4,534.3亿台币： 02/01 7,797.80亿台币 02/02 1,936.50亿台币 02/03 4,800.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --2/01：德意志银行新加坡分行发行1.03亿美元债券。 --2/01：加拿大皇家银行 伦敦分行发行2.45亿美元债券。 --2/02：Nomura International Funding Pte.发行1.35亿美元债券。 --2/03：星展银行 发行2亿美元债券。 --2/03：财政部发行182天期105-4期国库券，暂定金额200亿台币，2日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 高洁如; 审校 罗两莎)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。