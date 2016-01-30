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亚洲 | 2016年 1月 30日 星期六 08:13 BJT

台湾货币市场：1月30日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北1月30日 - 台湾货币市场周六和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行未有存单到期。
         
    **紧缩因素：
    --央行可能发行存单。   
  --------------------------------------------------------------------
    (本提存期)
   
    **宽松因素：
    --央行存单到期 1兆(万亿)4,534.3亿台币：
     02/01            7,797.80亿台币
     02/02            1,936.50亿台币
     02/03            4,800.00亿台币
 


    --月底军公教薪饷拨款。
    
    **紧缩因素：
    --2/01：德意志银行新加坡分行发行1.03亿美元债券。 
    --2/01：加拿大皇家银行 伦敦分行发行2.45亿美元债券。   
    --2/02：Nomura International Funding Pte.发行1.35亿美元债券。
    --2/03：星展银行 发行2亿美元债券。              
    --2/03：财政部发行182天期105-4期国库券，暂定金额200亿台币，2日标售。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --营业税例行税款缴库。  
      
    注：*表新增或更新。(完)        

 (记者 高洁如; 审校 罗两莎)

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