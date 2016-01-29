标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透伦敦1月29日 - 以下为丹麦丹斯克银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
美元/日圆：丹麦丹斯克银行的周五晨报称，该汇率走势向上，美元进一步上行面临的首档阻力位为121.48日圆，随后是122.00和122.23。
欧元/日圆：与美元走势类似，欧元下一阻力位看132.47，随后是132.80和133.30。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0893 1.0937 -0.40 +0.30 1.0860
美元/日圆 120.87 118.81 +1.73 +0.47 120.30
欧元/日圆 131.65 129.97 +1.29 +0.90 130.47
美元/瑞郎 1.0200 1.0134 +0.65 +1.82 1.0018
英镑/美元 1.4343 1.4357 -0.10 -2.68 1.4738
美元/加元 1.4033 1.4027 +0.04 +1.40 1.3839
美元/离岸人民币 6.6135 6.6135 +0.00 +0.69 6.5680
澳元/美元 0.7093 0.7084 +0.13 -2.50 0.7275
新西兰元/美元 0.6501 0.6478 +0.36 -4.75 0.6825
澳元/日圆 85.760 84.120 +1.95 -2.12 87.620
新西兰元/日圆 78.610 76.960 +2.14 -4.11 81.980
英镑/日圆 173.38 170.60 +1.63 -2.17 177.22
澳元/新西兰元 1.0905 1.0925 -0.18 +2.26 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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