香港金融：去年银行业贷款增3.5%为六年最慢，信贷质素未见恶化--金管局

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
路透香港1月29日 - 香港金融管理局（HKMA）周五表示，2015年香港银行业贷款增长3.5%，是自2009年以来增速最慢，惟信贷质素未见恶化。
金管局副总裁阮国恒在记者会上称，去年下半年银行业贷款明显减速，以年率计下半年为负增长3.7%，上半年则为正增长11%，因市场波动令银行借款意慾趋向保守；另一方面，客户于9月、10月将人民币资产变现并偿还外币贷款的举动，亦对贷款总量造成压力。
“近期市场状况相当稳定，因人民币汇率趋稳，客户偿还外币贷款的需要减少。”他说。不过，金管局未有对今年银行业贷款增长作出预测。
去年零售银行业（包括香港办事处、境外分及主要境外子行）的特定分类贷款比率升至0.65%，而对中国内地相关贷款的特定分类贷款比率更达0.77%，但两个数字均远低整体贷款的特定分类比率长期平均值2.4%。
阮国恒称，去年下半年银行的拨备水平上升，但看不到银行存在广泛的信贷违约风险，只有个别客户违约个案导致银行拨备增加。
他并指出，截至去年9月底止银行业资本充足比率达18%，流动性覆盖比率136%，反映银行近年的抗震能力有相当提高，金管局有信心银行有能力面对可能出现的信贷周期逆转。
金管局称，去年银行业除税前经营溢利按年下降2.8%，为2008年以来再次倒退。尽管2015年净息差1.32%，低于2014年的1.4%，但利息收入轻微增长，非利息收入亦有7-8%增长。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。