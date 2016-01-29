香港金融：去年银行业贷款增3.5%为六年最慢，信贷质素未见恶化--金管局

路透香港1月29日 - 香港金融管理局（HKMA）周五表示，2015年香港银行业贷款增长3.5%，是自2009年以来增速最慢，惟信贷质素未见恶化。

金管局副总裁阮国恒在记者会上称，去年下半年银行业贷款明显减速，以年率计下半年为负增长3.7%，上半年则为正增长11%，因市场波动令银行借款意慾趋向保守；另一方面，客户于9月、10月将人民币资产变现并偿还外币贷款的举动，亦对贷款总量造成压力。

“近期市场状况相当稳定，因人民币汇率趋稳，客户偿还外币贷款的需要减少。”他说。不过，金管局未有对今年银行业贷款增长作出预测。

去年零售银行业（包括香港办事处、境外分及主要境外子行）的特定分类贷款比率升至0.65%，而对中国内地相关贷款的特定分类贷款比率更达0.77%，但两个数字均远低整体贷款的特定分类比率长期平均值2.4%。

阮国恒称，去年下半年银行的拨备水平上升，但看不到银行存在广泛的信贷违约风险，只有个别客户违约个案导致银行拨备增加。

他并指出，截至去年9月底止银行业资本充足比率达18%，流动性覆盖比率136%，反映银行近年的抗震能力有相当提高，金管局有信心银行有能力面对可能出现的信贷周期逆转。