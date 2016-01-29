亚洲橡胶：TOCOM期胶小涨，受日股上扬和日圆下跌影响

“胶市走高，但幅度并没有赶上日经指数的大涨或是日圆的大跌，”冈藤商事分析师Kaname Gokon称。

日经指数大涨至逾两周高位，美元兑日圆一度跳升逾2%。

“尽管金融市场剧烈波动，胶市投资人大多不太愿意在下个月农历春节假期之前建立大量新仓位，”Gokon指出。

中国市场从2月8日起将因春节而休市一周。

上海期交所5月期胶 下跌80元人民币，收报每吨10,210元。

新加坡商品交易所(SICOM)2月期胶 最新报每公斤103.3美分，下跌0.9美分。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 白云/蔡美珍/高琦)