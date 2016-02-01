重温稿--台湾货币市场：短率上扬，资金紧俏央行减少冲销因应

* 短率趋升，资金紧俏未明显缓解 * 大型银行多缺不一 * 新钱难找票券商疲于调度 * 央行称将视资金情势发行定存单 * 债券附买回利率走高 记者 高洁如 路透台北1月29日 - 台湾银行间短率周五趋升。交易人士指出，临近月底市场资金紧俏情况没有好转，今 日交割高额的美元债，寿险普遍没钱；而大型银行多缺不一，为市场凭添不确定的变数。展望明日月底最后一 日，交易员普遍保守看待。 资调人士表示，部分大型银行因国库借款交割，今日反手在市场拆入，但也有银行由缺钱变多钱，成为资 金提供者，这显示月底市场资金流动变化既快且大。而央行目前也配合资金情势，近期收受的定存单偏少，以 空出资金予市场调度。 〞我们一定缺的，要钱要到天荒地老，海枯石烂，〞一位大型票券商交易员表示。 他们表示，目前市场的资金情势多缺不一，明天很多银行会因为月底最后一日暂停拆款。但也有少数大型 银行确定可以跨月，资金情势有些分配不均。 一位不愿具名的央行官员向路透表示，央行会透过不同的管道得到市场资讯，未来定存单的调整会考量市 场整体资金情势。 交易员也表示，下周二(2月2日)及周五(2月5日)还有二笔国库借款交割，虽然资金放款至国库之后还是在 货币市场中流动，不过在帐上可能会消失数天，对农历年前最后一周的资金运作，是一项紧缩因素。 今日有摩根士丹利和百威英博 二家公司发行美元债，总额高达逾15亿美元。 因应农历年新钞需求，台湾银行从1月起陆续排定银行提领新钞，根据央行统计，28日的通货发行数已突 破2兆(万亿)490.9亿余台币，较1日约增加2,444.8亿。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.224% 0.250% --隔夜拆款利率区间 0.210-0.430% 0.210-0.430% --一周拆款利率区间 0.230-0.460% 0.240-0.430% --两周拆款利率区间 -- -- **利率成交紊乱** 票券商则表示，目前市场新钱很难觅，目前只能等待快中午央行定存单确定之后，银行才会释出短期的拆 款，但就算有资金供给也都是短短1天，明天周六的缺口还是不小。 至于2月1日开始银行可以发放新钞，估计银行周转金就会多一些，交易员表示，希望届时紧俏的情势可以 缓解。 一位票券商交易员说，〞利率很乱，大家有钱就抢(着借)了，根本顾不到利率。〞 今日大型票券商与银行间承作落点在农历年关前的短票，成交很少。年关后的成交利率则再向上爬升，今 日多在0.42%，上日在0.40%。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.408%，上日0.385% ；上日区间在0.37-0.43%，前日0.35-0.45%；上日成交量93.99亿，前日是78.36亿台币。 台湾央行周五表示，共发行33亿台币定存单。与今日到期金额11亿台币相较，存单发行余额增22亿台币。 周六则没有定存单到期。不过周三和周四央行的定存单已经连续两日少收共800余亿台币。 拆款中心资料 显示，周五的超额准备为1,188亿台币，累积超额准备为9,017亿台币、加计前期1%的 超额准备为1兆2,261亿台币。 **债券RP利率走高** 债券附买回(RP)市场方面，交易商表示，今日投信少钱，寿险几乎没有资金应，市场资讯紊乱，金融机构 开出0.50%的价位时有所闻。 不过他们也表示，大型银行在拆款、短票和债券RP市场雨露均沾，都有资金进驻，但还是有缺口的券商仍 开高利率收钱。资金紧俏的情况没有好转。至于明天也不敢太乐观。 证券商的公债附买回利率成交区间明显走高至0.40-0.45%，上日在0.37-0.40%；银行端高见0.50%的成交 ，上日主要在0.40%；农历年前公司债RP主要成交在0.45-0.50%，上日在0.45-0.46%；年后则多在0.50%，上日 在0.47%。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率也再度向上，利率方面不分公债/公司债，跨年利率主要在0 .44-0.45%，上日主要在0.42-0.43%，大区间则0.40-0.55%都有。(完) (审校 曾祥进)