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市场报道 | 2016年 1月 29日 星期五 18:59 BJT

欧洲汇市：英镑守住阵地，受风险偏好升高影响

这应该能给予英国首相卡梅伦更多政治资本，努力让英国留在欧盟。英镑兑欧元 周四上涨近1%，周五再涨0.2%，至0.7596英镑。

英镑兑美元 大致持平于1.4353美元，较一周前所及的低点高出0.03美元。(完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪/龚芳)

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