东南亚股市：在日央行祭出负利率后收坚，新加坡股市表现突出

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术

路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。