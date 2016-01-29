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亚洲 | 2016年 1月 29日 星期五 19:56 BJT

东南亚股市：在日央行祭出负利率后收坚，新加坡股市表现突出

菲律宾股市 跳升1.9%，至逾三周高位，泰国股市 则收高1%。

Phillip Capital分析师Teerada Charnyingyong表示，多头气氛推动盘势。

“市场预期日圆 贬值，就出口面而言，对各国经济体将有所俾益。”

涨跌 当日 今年以来 2015年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 324.16 6.82 +2.15 -2.60 332.82

新加坡 2629.11 66.66 +2.60 -8.80 2882.73

马来西亚 1667.80 33.27 +2.04 -1.46 1692.51

泰国 1300.98 12.58 +0.98 +1.01 1288.02

印尼 4615.16 12.33 +0.27 +0.48 4593.01

菲律宾 6687.62 124.24 +1.89 -3.80 6952.08

越南 545.25 5.78 +1.07 -5.83 579.03

(完)

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(编译 龚芳; 审校 李婷仪)

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