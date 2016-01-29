马来西亚期市：棕榈油跌至一周低点，因出口放缓与马币走强

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
路透孟买1月29日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌至一周低点，因出口放缓与马币走强。
棕榈油期货4月合约 收跌1.53%至每吨2,445马币，盘中低见2,433马币，为1月21日来最低水平。
该期约周四触及2,512马币高点，为2014年5月28日来新高。
成交量为41,078口。
“出口放缓令棕榈油承压，”经纪商Matthes & Porton总监Alfred Mah表示。
“我们预期再跌100马币才会回升。”
过去几周，棕榈油呈现上涨局面，厄尔尼诺(圣婴)现象气候效应促使最大生产国印尼与马来西亚产量可能受抑的预期，推升棕榈油价格。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。