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亚洲 | 2016年 1月 29日 星期五 19:51 BJT

马来西亚期市：棕榈油跌至一周低点，因出口放缓与马币走强

路透孟买1月29日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌至一周低点，因出口放缓与马币走强。

棕榈油期货4月合约 收跌1.53%至每吨2,445马币，盘中低见2,433马币，为1月21日来最低水平。

该期约周四触及2,512马币高点，为2014年5月28日来新高。

成交量为41,078口。

“出口放缓令棕榈油承压，”经纪商Matthes & Porton总监Alfred Mah表示。

“我们预期再跌100马币才会回升。”

过去几周，棕榈油呈现上涨局面，厄尔尼诺(圣婴)现象气候效应促使最大生产国印尼与马来西亚产量可能受抑的预期，推升棕榈油价格。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)

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