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亚洲 | 2016年 1月 29日 星期五 20:17 BJT

国际油市：亚洲燃料油跨月价差回升，但周线仍下滑

路透新加坡1月29日 - 亚洲燃料油近月跨月价差周五收复本周部分跌幅。

380cst燃料油近月跨月价差贴水周四缩窄1美元，收盘较新加坡报价每吨贴水1.25美元。

不过380cst燃料油近月贴水本周下跌1美元，从周一每吨贴水0.25美元的价位下滑。

180cst燃料油近月跨月价差周五上涨1.25美元，收盘报每吨较新加坡报价贴水2.25美元，较周一下跌1.50美元。

交易商表示，新加坡定价窗口交投淡静，无现货交易成交，但定价窗口以外的交投较为活络。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)

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