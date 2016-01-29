国际油市：亚洲燃料油跨月价差回升，但周线仍下滑

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
路透新加坡1月29日 - 亚洲燃料油近月跨月价差周五收复本周部分跌幅。
380cst燃料油近月跨月价差贴水周四缩窄1美元，收盘较新加坡报价每吨贴水1.25美元。
不过380cst燃料油近月贴水本周下跌1美元，从周一每吨贴水0.25美元的价位下滑。
180cst燃料油近月跨月价差周五上涨1.25美元，收盘报每吨较新加坡报价贴水2.25美元，较周一下跌1.50美元。
交易商表示，新加坡定价窗口交投淡静，无现货交易成交，但定价窗口以外的交投较为活络。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。