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亚洲 | 2016年 1月 29日 星期五 21:14 BJT

国际油市：即期/远期船货价差扩大，存储柴油益发受交易商青睐

路透新加坡1月29日 - 行业消息人士称，交易商对存储柴油越来越有兴趣，因即期船货和远期船货价差在周五走阔。

一位中质馏分油交易商说，2月/3月柴油正价差(远期升水)扩大至每桶负1.12美元，一周前约为负0.80美元。

消息人士指称，浮式储油不符经济效益，所以交易商可能开始把油存放在油槽。

越南Saigon Petro拟采购3月交付的2万吨柴油。行业消息人士称，越南与韩国在去年12月20日生效的自由贸易协定，已使柴油进口税从10%降至5%。

低含硫柴油的供应充裕，交易商表示，马来西亚国家石油公司(Petronas)拟出售一笔2月中旬船货。

在新加坡现货市场方面，有三笔柴油成交，无航煤成交。(完)

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