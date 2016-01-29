国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大涨势，受强劲需求拉抬

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
路透新加坡1月29日 - 亚洲石脑油裂解价差周五扩大涨势至每吨87.20美元的四日高点，受本周需求强劲提振。
韩国乐天化学以每吨较日本成本与运费(C&F)报价贴水6.00-6.50美元，买进总共约5万吨的两笔石脑油船货，船期为三月上半月。
本周台湾台塑石化、韩国LG化学与韩华石化，以及马来西亚的Titan，总共买进至少15万吨船期为3月上半月船货。
部分交易商预期现货贴水将逐渐返回正值区域，不过得等到3月过后，因为大量的现货供应需要时间去化。
汽油方面，亚洲汽油裂解价差从一个半月低点回升，触及每桶13.41美元的三日高位，受稳健的需求支撑。
新加坡现货交易方面，有两笔汽油交易达成，连续两天无石脑油交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。