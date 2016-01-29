欧洲汇市：英镑/美元急跌近1.5%，因投资者消化英国可能在今年底减息

路透伦敦1月29日 - 英镑兑走强的美元周五大跌近1.5%，因投资者转为消化英国央行将在今年减息的可能性。

对未来六个月货币市场利率的预期在本周稍早已转至持平至小幅下降，但分析师表示，在周五伦敦尾盘，市场消化了英国利率将在今年底下降最多10个基点的预期。

此前日本在隔夜时段意外减息，使日圆兑一系列其他货币急跌，美元全线走高。

英镑兑美元 低见1.4150美元，之后反弹至1.4180美元。英镑兑欧元 下滑0.2%，至0.7628英镑。

“今日利率市场受到沉重打击，从而拖累英镑，”法国巴黎银行驻伦敦的策略师Sam Lynton Brown说。

“市场对美元的信心增强，主要因为他们认为今年全球(经济)状况相当差，促使人们预计其他G10国家央行很可能会进一步放宽政策。”