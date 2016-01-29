欧洲汇市：英镑/美元急跌近1.5%，因投资者消化英国可能在今年底减息

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透伦敦1月29日 - 英镑兑走强的美元周五大跌近1.5%，因投资者转为消化英国央行将在今年减息的可能性。
对未来六个月货币市场利率的预期在本周稍早已转至持平至小幅下降，但分析师表示，在周五伦敦尾盘，市场消化了英国利率将在今年底下降最多10个基点的预期。
此前日本在隔夜时段意外减息，使日圆兑一系列其他货币急跌，美元全线走高。
英镑兑美元 低见1.4150美元，之后反弹至1.4180美元。英镑兑欧元 下滑0.2%，至0.7628英镑。
“今日利率市场受到沉重打击，从而拖累英镑，”法国巴黎银行驻伦敦的策略师Sam Lynton Brown说。
“市场对美元的信心增强，主要因为他们认为今年全球(经济)状况相当差，促使人们预计其他G10国家央行很可能会进一步放宽政策。”
交易员稍早表示，油价走低和一些大型机构投资者月末重新平衡是推动英镑汇率的原因。但美国GDP数据导致对主要国家央行的政策总体将保持宽松的臆测升温。(完)
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路透1月19日 - 纽约梅隆银行 周四公布，第四季获利增长29.0 4%，因支出下降和净利率营收上升。总营收上升1.75%，至37.9亿美元， 但不及分析师预期的38.5亿美元。 纽约梅隆银行周四盘初下跌2.8%，报44.94美元。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。