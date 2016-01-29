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市场报道 | 2016年 1月 30日 星期六 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货1月涨1.2%，因低吸买盘和空头回补

路透芝加哥1月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五大涨1.6%，交易商说，有一轮月底空头回补，以及大豆周四跌至一个月低位后有低吸买盘。

尽管今日大豆价格录得12月18日来最大百分比涨幅，但大豆价格未能升穿8.86-1/2美元的一周高位，依然陷于近期交投区间内。

豆粕和豆油期货也上涨，因交易商出脱空头押注。豆粕涨幅最大，劲升1.9%。

本周，CBOT大豆期货升0.6%，豆油期货涨1.4%，豆粕期货攀升1.3%。

1月，近月大豆合约 升1.2%，为6月来首次月度上涨；近月豆粕 劲升2.9%；近月豆油 涨1.2%，连升第四个月。

美国农业部表示，截至1月21日该周出口销售美国大豆64.78万吨，和50-80万吨的市场预期一致。

美国农业部称，最新一周出口销售美国豆粕20.08万吨，符合市场预期；出口销售美国豆油9,100吨，在市场预期区间的低端。

3月大豆合约 收涨14-1/2美分，报每蒲式耳8.82-1/4美元。

3月豆粕合约 收高5.5美元，报每短吨272.4美元。3月豆油合约 收高0.19美分，报30.88美分。

今日CBOT大豆预估成交量为208,055口，豆粕为101,222口，豆油为77,376口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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