加拿大股市：收高1.8%，在交投震荡的1月跌1.4%

路透多伦多1月29日 - 加拿大主要股指周五跳涨，投资者对日本央行实施负利率以刺激国内经济表示欢迎，且油价走高和加拿大亚伯达省的原油税项政策保持宽松提振能源股的表现。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收高230.20点，或1.83%，至12,822.13点。

该指数本周劲升3.4%，连续第二周大幅攀升，在1月初曾触及2012年8月来最低水准。该指数在1月下挫1.4%。

十大类股全数上涨至少1.2%，市场人气受到提振，因日本央行为应对通缩，意外将一指标利率降至零以下，加入欧洲央行实施负利率的阵营。