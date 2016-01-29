加拿大股市：收高1.8%，在交投震荡的1月跌1.4%

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透多伦多1月29日 - 加拿大主要股指周五跳涨，投资者对日本央行实施负利率以刺激国内经济表示欢迎，且油价走高和加拿大亚伯达省的原油税项政策保持宽松提振能源股的表现。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收高230.20点，或1.83%，至12,822.13点。
该指数本周劲升3.4%，连续第二周大幅攀升，在1月初曾触及2012年8月来最低水准。该指数在1月下挫1.4%。
十大类股全数上涨至少1.2%，市场人气受到提振，因日本央行为应对通缩，意外将一指标利率降至零以下，加入欧洲央行实施负利率的阵营。
加拿大的能源股急升1.3%，因加拿大亚伯达省对现有的油井和含油砂项目的税项维持不变，提振加拿大油气股上涨。(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透1月19日 - 纽约梅隆银行 周四公布，第四季获利增长29.0 4%，因支出下降和净利率营收上升。总营收上升1.75%，至37.9亿美元， 但不及分析师预期的38.5亿美元。 纽约梅隆银行周四盘初下跌2.8%，报44.94美元。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。