《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月30日

*工商时报：

--日本央行周五宣布实施负利率，金融市场既意外又震撼，对此，央行官员表示，从欧洲实施负利率以来，内部就开始关注，这次日本率先亚洲推负利率，后续将密切关注适时应变。金融业者解读，央行第一季再降息机率将升高。

--寿险业的国际保险业务分公司（OIU）开业逾半年，仅卖出42张保单，保费408万美元（约合1.37亿台币），为了协助业者清除业绩障碍，保险局29日敲定方向，即未来境外客户可来台用信用卡刷美元付保费，其次则是大陆保户可透过第三方支付，缴交OIU续期保费。

*经济日报：

--民进党立法院党团昨日召开党团大会，确定由苏嘉全、蔡其昌搭档参选立法院正副院长。苏嘉全宣示将推动国会改革、国会行政改革，若当选将立即辞去民进党中常委职务，不介入党内任何活动，展现国会改革的第一步。

--富邦人寿昨日董事会决议，以不超过14亿人民币（约70亿台币），入股大陆国有企业辽宁成大。

--合库金控 董事长廖灿昌昨日指出，最近房地产市场确实比较冷，预估这波房市修正可能长达二-三年，房价累计跌幅恐达一至二成。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。