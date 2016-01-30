《交易视点》风险承受度高者，可趁此时进场买进台债--凯基证券

路透台北1月30日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，展望后市，第四季GDP连续第二季衰退，相当程度巩固了本季末央行持续降息的可能性。另外央行连续两日减发存单金额高达850亿元，应可缓解货币市场偏紧的资金情势，因此我们仍预估短率走高属短期年节因素，不至于与央行宽松的货币政策基调相违背。若风险承受度高者，建议可趁此时进场买进；否则可观望待农历年后资金状况回稳再行进场，预估五年券104/13期 交易区间0.55%-0.60%，十年券104/12期 交易区间0.95%-1.03%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)