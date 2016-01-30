更新版 1-台湾债市：10年公债殖利率盘初大跌，央行降隔拆利率

(新增交易员说法)

路透台北1月30日 - 台湾指标10年公债 殖利率周六盘初大跌逾5基点，再创历史低位。交易员指出，因央行今早将隔夜拆款利率自0.23%下调至0.20%，并反映日本实施负利率引发的利差交易行情，此外，多头看准年关前放空不易，趁机做价也是原因之一。

他们表示，台湾经济基本面不佳，2015年GDP仅成长0.85%，再加上日本实施负利率，引发热钱流入，台币升值，央行此时调降隔拆利率除引导利率下滑外，抑制台币升值也是主要目的之一。

〞3月降息已是意料之内，现在要想6月是否接续降息。〞一位外商银行交易员说。

也有交易商指出，台债在农历年关前流动性本就不佳，且此时放空必须借券5-10天，空头考量成本大增不愿进场，多头此时加码，容易令殖利率跳空大跌。

〞老实讲殖利率下来有点多，美债也不过跌6基点。〞一位证券商交易主管说。

日本央行周五意外宣布对金融机构存放在央行的资金实施负利率，震撼金融市场。随着市场动荡及全球成长放缓威胁到央行打击通缩的努力，日本央行盼藉此又一次大胆的举措来重振经济。

交易员预估，今日10年公债104/12期殖利率区间在0.900-0.9325%，五年公债104/13期 殖利率区间在0.52-0.58%。

本地时间09:49，五年券104/13期殖利率跌7基点至0.5300%，成交6亿台币;10年券104/12殖利率跌5.31基点至0.9199%，成交69.5亿台币，前低为20日的0.949%。

最新相关报导链接：