更新版 1-台湾债市：10年公债殖利率盘初大跌，央行降隔拆利率

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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(新增交易员说法)
路透台北1月30日 - 台湾指标10年公债 殖利率周六盘初大跌逾5基点，再创历史低位。交易员指出，因央行今早将隔夜拆款利率自0.23%下调至0.20%，并反映日本实施负利率引发的利差交易行情，此外，多头看准年关前放空不易，趁机做价也是原因之一。
他们表示，台湾经济基本面不佳，2015年GDP仅成长0.85%，再加上日本实施负利率，引发热钱流入，台币升值，央行此时调降隔拆利率除引导利率下滑外，抑制台币升值也是主要目的之一。
〞3月降息已是意料之内，现在要想6月是否接续降息。〞一位外商银行交易员说。
也有交易商指出，台债在农历年关前流动性本就不佳，且此时放空必须借券5-10天，空头考量成本大增不愿进场，多头此时加码，容易令殖利率跳空大跌。
〞老实讲殖利率下来有点多，美债也不过跌6基点。〞一位证券商交易主管说。
日本央行周五意外宣布对金融机构存放在央行的资金实施负利率，震撼金融市场。随着市场动荡及全球成长放缓威胁到央行打击通缩的努力，日本央行盼藉此又一次大胆的举措来重振经济。
交易员预估，今日10年公债104/12期殖利率区间在0.900-0.9325%，五年公债104/13期 殖利率区间在0.52-0.58%。
本地时间09:49，五年券104/13期殖利率跌7基点至0.5300%，成交6亿台币;10年券104/12殖利率跌5.31基点至0.9199%，成交69.5亿台币，前低为20日的0.949%。
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--美国债市：公债收益率下跌，此前日本央行意外实施负利率。 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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