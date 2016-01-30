台湾汇市：台币早盘实质汇价走升，受台股上涨及出口商抛汇带动

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透台北1月30日 - 台币兑美元 周六早盘实质汇价走升。交易员表示，在台股上涨及出口商持续抛售美元带动下令台币偏升，但成交量不大，以实质抛补为主。
他们指出，今天台湾金融市场因春节补假正常开市，国际市场没有交易，市场交投明显趋清淡，但外资早盘仍有零星的买卖，出口商亦持续抛出美元，带动台币走升。
〞今天交投很淡，因为挂价的人很少。〞一位大型银行交易员说。
他们表示，今天国际市场均无交易，早盘市场交投清淡，但依以往经验，在交易量很小时，盘中只要有人买或卖的金额较大时，汇率波动幅度会较剧烈。
台币早盘实质交易区间落在33.350-33.490；上日在33.230-33.598。
本地时间10:18，台股加权指数 涨0.58%。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•33.500-33.600
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