台湾货币市场：2月1日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北2月1日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期7,797.80亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
--德意志银行新加坡分行发行1.03亿美元债券。
--加拿大皇家银行 伦敦分行发行2.45亿美元债券。
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(本提存期)
**宽松因素：
--央行存单到期 6,736.50亿台币：
02/02 1,936.50亿台币
02/03 4,800.00亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
**紧缩因素：
--2/02：Nomura International Funding Pte.发行1.35亿美元债券。
--2/02：三菱东京日联银行发行6亿美元债券。
--2/03：星展银行 发行2亿美元债券。
--2/03：高盛 发行4.43亿美元债券。
--2/03：美商花旗集团发行7.05亿美元债券。
--2/03：加拿大国民银行 蒙特娄分行发行3.00亿美元债券。
--2/03：Malayan Banking Berhad发行3.47亿美元债券。
--2/03：德意志银行新加坡分行发行2.50亿美元债券。
--2/03：JPMorgan Chase 发行4.85亿美元债券。
--2/03：财政部发行182天期105-4期国库券，暂定金额200亿台币，2日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
--营业税例行税款缴库。
注：*表新增或更新。(完)
(记者 高洁如; 审校 董永年)