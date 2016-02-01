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亚洲 | 2016年 2月 1日 星期一 08:00 BJT

台湾货币市场：2月1日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北2月1日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行存单到期7,797.80亿台币。
         
    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。       
    --德意志银行新加坡分行发行1.03亿美元债券。 
    --加拿大皇家银行 伦敦分行发行2.45亿美元债券。   
  --------------------------------------------------------------------
    (本提存期)
   
    **宽松因素：
    --央行存单到期 6,736.50亿台币：
     02/02            1,936.50亿台币
     02/03            4,800.00亿台币
 


    --月底军公教薪饷拨款。
    
    
    **紧缩因素：
    --2/02：Nomura International Funding Pte.发行1.35亿美元债券。
    --2/02：三菱东京日联银行发行6亿美元债券。    
    --2/03：星展银行 发行2亿美元债券。
    --2/03：高盛 发行4.43亿美元债券。
    --2/03：美商花旗集团发行7.05亿美元债券。      
    --2/03：加拿大国民银行 蒙特娄分行发行3.00亿美元债券。 
    --2/03：Malayan Banking Berhad发行3.47亿美元债券。
    --2/03：德意志银行新加坡分行发行2.50亿美元债券。  
    --2/03：JPMorgan Chase 发行4.85亿美元债券。                 
    --2/03：财政部发行182天期105-4期国库券，暂定金额200亿台币，2日标售。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --营业税例行税款缴库。  
      
    注：*表新增或更新。(完)        

 (记者 高洁如; 审校 董永年)

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