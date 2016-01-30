版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 30日 星期六 14:11 BJT

台湾债市：指标公债殖利率创历史低位，因央行意外调降隔拆利率

* 因应日本采取负利率，央行调隔拆引导利率下行
    * 藉缩减利差以抵挡热钱涌入，但也成多头作价理由
    * 下周二新10年券登场，空头料难有着墨空间
    * 104/12期殖利率暂看0.88-0.95%

    路透台北1月30日 - 台湾指标五年、10年公债殖利率周六明显收低，同创历史低位。央行因应日本实施负
利率，今早将隔夜拆款利率自0.23%下调至0.20%，引发持续降息强烈预期，多头追价、空头被迫回补令殖利率
以大跌作收。
    
    央行于年关前，且是假日补班之际突袭，令交易商措手不及。他们表示，台湾经济基本面不佳，2015年GD
P仅成长0.85%，再加上日本实施负利率，引发热钱流入，猜测央行将引导降息动作提前，藉缩小与日本利差  
 以抑制台币升值为主要目的。
    
    〞3月降息已是意料之内，现在要想6月是否接续降息。〞一位外商银行交易员说。    
    
    也有交易商指出，台债在农历年关前流动性本就不佳，且此时放空必须借券5-10天使得成本大增，多头此
时藉调降隔拆题材作价料引不起空方抵抗。不过相较于昨晚美债对日本实施负利率的反应，台债今日的表现有
点过度。
    
    展望下周，交易员认为，由于整条殖利率曲线下移，这将令周二开始发行前交易的新10年券105/4A05104
=TWO受到保护，殖利率料以偏低位置封关。
    
    一大型票券商交易员指出，105/4是首档适用六个月内不得持券超过30%新规的主流指标券，纵然规定有利
空方，但目前景气不好，在央行3月底降息机率更高下，预料殖利率还是向下机会大。    
    
    一大型商业银行交易主管认为，整体而言，第一季仍处于资金多、发债少、到期量大的环境，这从先前20
年长券标售结果的集中度之高可以看出，倘若农历春节期间，国际间没有特别事件发生，基本面还是有利于债
市多头。
    
     〞整条曲线只有10年期因为换券压力较大，这样也好，标高才有肉可吃。〞他说。
    
    交易员预估，下周10年公债104/12期 殖利率区间在0.880-0.950%，五年公债104/13期A0411
3=TWO殖利率区间在0.500-0.550%。
    
    日本央行周五意外宣布对金融机构存放在央行的资金实施负利率，震撼金融市场。随着市场动荡及全球成
长放缓威胁到央行打击通缩的努力，日本央行盼藉此又一次大胆的举措来重振经济。    
    
     收盘价                   涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                   (基点)                              (亿台币)
 期                                                               
  5  104/13                    -8.00     0.5200%  0.5200-0.5800%       6.5
 10  104/12                    -6.30     0.9100%  0.9060-0.9325%     132.5
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选            
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选                      
  30    104/11                      没有成交
  20     105/2                      没有成交
  10    104/12                       0.9100%
   5    104/13                       0.5200%
   3     105/1                       0.4116%
   2    104/10                      没有成交
 (完)

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐