台湾债市：指标公债殖利率创历史低位，因央行意外调降隔拆利率

* 因应日本采取负利率，央行调隔拆引导利率下行 * 藉缩减利差以抵挡热钱涌入，但也成多头作价理由 * 下周二新10年券登场，空头料难有着墨空间 * 104/12期殖利率暂看0.88-0.95% 路透台北1月30日 - 台湾指标五年、10年公债殖利率周六明显收低，同创历史低位。央行因应日本实施负 利率，今早将隔夜拆款利率自0.23%下调至0.20%，引发持续降息强烈预期，多头追价、空头被迫回补令殖利率 以大跌作收。 央行于年关前，且是假日补班之际突袭，令交易商措手不及。他们表示，台湾经济基本面不佳，2015年GD P仅成长0.85%，再加上日本实施负利率，引发热钱流入，猜测央行将引导降息动作提前，藉缩小与日本利差 以抑制台币升值为主要目的。 〞3月降息已是意料之内，现在要想6月是否接续降息。〞一位外商银行交易员说。 也有交易商指出，台债在农历年关前流动性本就不佳，且此时放空必须借券5-10天使得成本大增，多头此 时藉调降隔拆题材作价料引不起空方抵抗。不过相较于昨晚美债对日本实施负利率的反应，台债今日的表现有 点过度。 展望下周，交易员认为，由于整条殖利率曲线下移，这将令周二开始发行前交易的新10年券105/4A05104 =TWO受到保护，殖利率料以偏低位置封关。 一大型票券商交易员指出，105/4是首档适用六个月内不得持券超过30%新规的主流指标券，纵然规定有利 空方，但目前景气不好，在央行3月底降息机率更高下，预料殖利率还是向下机会大。 一大型商业银行交易主管认为，整体而言，第一季仍处于资金多、发债少、到期量大的环境，这从先前20 年长券标售结果的集中度之高可以看出，倘若农历春节期间，国际间没有特别事件发生，基本面还是有利于债 市多头。 〞整条曲线只有10年期因为换券压力较大，这样也好，标高才有肉可吃。〞他说。 交易员预估，下周10年公债104/12期 殖利率区间在0.880-0.950%，五年公债104/13期A0411 3=TWO殖利率区间在0.500-0.550%。 日本央行周五意外宣布对金融机构存放在央行的资金实施负利率，震撼金融市场。随着市场动荡及全球成 长放缓威胁到央行打击通缩的努力，日本央行盼藉此又一次大胆的举措来重振经济。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -8.00 0.5200% 0.5200-0.5800% 6.5 10 104/12 -6.30 0.9100% 0.9060-0.9325% 132.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/2 没有成交 10 104/12 0.9100% 5 104/13 0.5200% 3 105/1 0.4116% 2 104/10 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)